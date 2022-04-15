СК РФ: В России находятся более тысячи пленных украинских военных
На территории России находятся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Там отметили, что с пленными военнослужащими «продолжается работа». Подавляющее большинство было допрошено следователями. Пятеро из них, по данным следователей, являются командирами бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.
Накануне штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов в Мариуполе. В СК РФ сообщали, что с ними будут проведены следственные действия. В ведомстве заявили, что показания украинских военных могут помочь в расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении руководства ВСУ.
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