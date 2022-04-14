Минобороны РФ: Ночью еще 134 украинских военных в Мариуполе сдались в плен

За минувшую ночь в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в их числе 14 офицеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров.

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Представитель военного ведомства также сообщил, что в ночь на 14 апреля Вооруженные силу РФ уничтожили 12 объектов противника, включая два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Великой Михайловке и Богатыре. На аэродроме «Днепр» уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на ракетном крейсере «Москва» во время пожара произошла детонация боезапаса. По данным ведомства, корабль получил серьезные повреждения.

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