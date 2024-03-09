Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР
9 марта 202418:30
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, силы ПВО России перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и авиционную французскую бомбу Hammer.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении еще 197 беспилотников в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Винни-Пух: Кровь и Мед» забрал пять антипремий «Золотая Малина»
- Исполнительница роли мадам Стебль выступила против взрослых фанатов «Гарри Поттера»
- Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР
- Генеральное консульство России откроется на Мальдивах
- Певица Монеточка призналась, что скучает по Екатеринбургу
- В Европе произошла вспышка венерических заболеваний
- Компании из РФ заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию
- Честно заработанные: Гендер влияет на зарплату
- Жители Африки обнаружили в сарае коллекцию 200 автомобилей Mercedes
- Бесперспективный биткоин? Эксперты спорят о судьбе криптовалюты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru