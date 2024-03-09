Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Массовая атака беспилотников: Последствия в Ростовской и Курской областях

Кроме того, силы ПВО России перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и авиционную французскую бомбу Hammer.

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении еще 197 беспилотников в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМиг-29

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