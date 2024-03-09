В Ростовской области отразили еще одну атаку беспилотников
9 марта 202405:24
Подразделения противовоздушной обороны отразили еще одну атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом написал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску», — указал губернатор.
Ранее Голубев сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге. Позже глава Ростовской области уточнил, что в результате инцидента пострадал участвовавший в устранении последствий сотрудник МЧС. Раненого госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru