В Ростовской области отразили еще одну атаку беспилотников

Подразделения противовоздушной обороны отразили еще одну атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом написал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В Таганроге отразили массовую атаку БПЛА

«Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску», — указал губернатор.

Ранее Голубев сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге. Позже глава Ростовской области уточнил, что в результате инцидента пострадал участвовавший в устранении последствий сотрудник МЧС. Раненого госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРостовская Область

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