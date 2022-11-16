Марочко заявил о попытках наступления ВСУ от Попасной до Харькова

Вооруженные силы Украины пытаются вести наступление по линии от Попасной в Луганской народной республике до Харьковской области. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».

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«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — отметил Марочко.

По словам офицера, ситуация на луганском направлении стабильно тяжелая, отмечает телеканал «360».

Ранее Марочко рассказал, что украинское командование бросает основные силы на луганское направление, которое в Киеве считают одним из самых приоритетных, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРСпецоперацияВСУ
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