Сийярто: Венгрия выступает за все планы по Украине, нацеленные на достижение мира

Венгрия предлагает рассматривать все планы по Украине, которые направлены на достижение мира, сообщил белорусскому телеканалу ОНТ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По словам дипломата, это дает надежду на то, что конфликт будет урегулирован. Министр ответил, почему Будапешт заблокировал резолюцию Совета Европы по Украине. Он указал, что в документе предлагалась только «мирная формула» украинского лидера Владимира Зеленского.

«Почему мы должны исключать хотя бы рассмотрение или исследование тех мирных планов, которые подготовлены кем-то еще, а не президентом Зеленским?» — задался вопросом Сийярто.

Ранее Зеленский заявил, что наработанные на конференции по Украине в Швейцарии документы передадут российской стороне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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