Радиофобия: Сотовые операторы Татарстана демонтируют вышки из-за жалоб жителей
Жители Татарстана в массовом порядке требуют демонтировать базовые станции мобильной связи, сообщает «Бизнес онлайн».
Они опасаются вредного воздействия оборудования на здоровье. Из-за жалоб сотовые операторы вынуждены демонтировать уже работающие станции. Это приводит к ухудшению качества связи, заявил на коллегии Минцифры Татарстана глава ведомства Илья Начвин.
«Развитие сети связи сильно тормозит радиофобия — страх перед вышками сотовой связи. Это то же самое, что бояться дома включать микроволновую печь, телевизор или пользоваться пультом от телевизора», - указа он.
Отмечается, что из-за демонтажа без связи остаются целые микрорайоны.
Ранее стало известно, что операторы просят отменить запрет на установку вышек на территории вузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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