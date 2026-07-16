Радиофобия: Сотовые операторы Татарстана демонтируют вышки из-за жалоб жителей

Они опасаются вредного воздействия оборудования на здоровье. Из-за жалоб сотовые операторы вынуждены демонтировать уже работающие станции. Это приводит к ухудшению качества связи, заявил на коллегии Минцифры Татарстана глава ведомства Илья Начвин.

«Развитие сети связи сильно тормозит радиофобия — страх перед вышками сотовой связи. Это то же самое, что бояться дома включать микроволновую печь, телевизор или пользоваться пультом от телевизора», - указа он.

Отмечается, что из-за демонтажа без связи остаются целые микрорайоны.

Ранее стало известно, что операторы просят отменить запрет на установку вышек на территории вузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

