Аргентина обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:1 обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира.

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Матч прошел в Атланте (США). Первый гол на 55-й минуте забил англичанин Энтони Гордон. Победу сборной Аргентины принесли голы Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).

В финальном матче 19 июля аргентинцы сыграют с испанцами. Сборная Испании одержала победу над Францией на ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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