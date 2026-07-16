Аргентина обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2026
16 июля 202600:09
Денис Постольский
Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:1 обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира.
Матч прошел в Атланте (США). Первый гол на 55-й минуте забил англичанин Энтони Гордон. Победу сборной Аргентины принесли голы Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).
В финальном матче 19 июля аргентинцы сыграют с испанцами. Сборная Испании одержала победу над Францией на ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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