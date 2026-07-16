Парфюм «Дух Анкориджа» может появиться в России.

Товарный знак «Дух Анкориджа» захотели зарегистрировать в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Жив ли дух Анкориджа? В отношениях России и США усмотрели потепление

Заявка была подана в ведомство 10 июля. Она призвана запатентовать производство духов, ароматической воды, одеколонов и восковых расплавов под данным наименованием.

В Кремле заявляли, что под термином «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном подразумевается набор взаимных пониманий, способных привести, в том числе к прорыву в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжать переговоры с США, которые стартовали в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
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