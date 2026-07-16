Магазины предложено штрафовать за голые манекены

Инициатива принадлежит общественному деятелю и политтехнологу Вадиму Попову. По его словам, демонстрация анатомически точных, но неодетых фигур способна вызывать у детей и подростков вопросы, которые поставят родителей в тупик. Эксперт также считает, что манекены способны провоцировать преждевременную сексуализацию восприятия тела. Демонстрация фигур в сочетании с провокационной позой или вблизи детских учреждений может быть расценена как нарушение общепринятых этических норм.

«Если рассматривать гипотетическое введение специального штрафа именно за демонстрацию неодетых манекенов, логично было бы внедрить символический штраф в размере 50 тысяч рублей, чтобы мера была профилактической, а не разорительной для малого бизнеса, переживающего и так непростые времена», – отметил Попов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить манекены неидеальных размеров в магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

