Зеленский предложил депутатам кандидатуру нового премьера

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает ТАСС.

По словам председателя законодательного органа, депутаты рассмотрят данное заявление в ближайшее время в установленном порядке. Ранее политик анонсировал это кадровое решение в своей социальной сети.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с НСН связал отставку правительства Украины с устранением конкурентов Зеленского.

