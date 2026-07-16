Зеленский предложил депутатам кандидатуру нового премьера
Верховная рада Украины получила от президента Владимира Зеленского представление о назначении нынешнего руководителя компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на должность премьер-министра.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает ТАСС.
По словам председателя законодательного органа, депутаты рассмотрят данное заявление в ближайшее время в установленном порядке. Ранее политик анонсировал это кадровое решение в своей социальной сети.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с НСН связал отставку правительства Украины с устранением конкурентов Зеленского.
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