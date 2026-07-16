На бывшую главу Пушкинского музея пожаловались из-за слов о нерусском кокошнике
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить заявление экс-директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о происхождении кокошника, сообщает «Коммерсант».
По его словам, заявления бывшего руководителя музея могут говорить о «дискредитации культурного наследия». Лихачева заявила, что кокошник в современном представлении сформировался благодаря художникам эпохи модерна, которые обращались к образам с итальянских картин XV века. Она указала, что РФ является частью «большой цивилизации» и привела в качестве примера элементы традиционной культуры — кокошник, хохлому и гжель.
«Кокошник, серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы с итальянских картин XV века», — отметила Лихачева. Она подчеркнула, что противопоставление «русского» и «западного» может привести к культурной изоляции.
Ранее стилист назвал кокошники слишком смелым решением для образа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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