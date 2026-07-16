«Казанский стрелок» женился в колонии

Его супругой стала 18-летняя начинающая журналистка из Москвы Диана К. Она впервые увидела Галявиева на одном из судебных заседаний. Позже девушка приехала к нему на свидание, после чего пара решила расписаться. Брак зарегистрировали в конце июня в ИК-6 в Соль-Илецке. Видеться супруги смогут раз в год.

«Казанский стрелок», напавший в Татарстане на гимназию № 175 в мае 2021 года и приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек, при подготовке преступления рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство (СВУ) полностью разрушит здание школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

