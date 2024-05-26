Президенты Венгрии и Болгарии выступили против отправки войск НАТО на Украину
Поставки нового оружия Киеву и отправка войск Североатлантического альянса не приведут к урегулированию конфликта вокруг Украины, считают президенты Болгарии и Венгрии Румен Радев и Тамаш Шуйок, сообщает РИА «Новости».
Радев по итогам встречи с венгерским коллегой в Будапеште заявил, что необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты решения конфликта.
Глава государства указал, что это не произойдет с помощью оружия, или путем отправки войск из стран-членов НАТО на территорию Украины. Шуйок также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания
- СМИ: Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым
- Президенты Венгрии и Болгарии выступили против отправки войск НАТО на Украину
- СМИ: В Харькове уничтожен склад ВСУ в здании торгового центра
- Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием
- В Амстердаме задержанную за наркотики Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
- Байден назвал Путина тираном
- Гладков: Количество погибших после обстрела выросло до четырех
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»
- СМИ: Блогер Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru