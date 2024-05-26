Президенты Венгрии и Болгарии выступили против отправки войск НАТО на Украину

Поставки нового оружия Киеву и отправка войск Североатлантического альянса не приведут к урегулированию конфликта вокруг Украины, считают президенты Болгарии и Венгрии Румен Радев и Тамаш Шуйок, сообщает РИА «Новости».

Радев по итогам встречи с венгерским коллегой в Будапеште заявил, что необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты решения конфликта.

Глава государства указал, что это не произойдет с помощью оружия, или путем отправки войск из стран-членов НАТО на территорию Украины. Шуйок также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

