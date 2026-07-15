В МИД России прокомментировали гибель главного инженера ЗАЭС

Удар украинского БПЛА по служебному автомобилю Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате которого погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель, был целенаправленным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве назвали этот преступный шаг очередной попыткой Украины создать угрозу безопасному функционированию станции и запугать ее персонал. По мнению МИД, киевский режим строит иллюзии о возможности оказать давление на Москву и одновременно шантажирует западных партнеров для получения дополнительных финансов и вооружений.

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Министерство подчеркнуло, что высочайшая опасность нахождения Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от ЗАЭС теперь стала очевиднее, чем когда-либо.

На этом фоне в МИД РФ сочли особенно циничными претензии в адрес России по поводу размещения на станции необходимых сил охраны. Такие упреки, как отметили в министерстве, содержатся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ.

О гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева в результате удара дрона по автомобилю ранее сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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