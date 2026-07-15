В МИД России прокомментировали гибель главного инженера ЗАЭС

Удар украинского БПЛА по служебному автомобилю Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате которого погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель, был целенаправленным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве назвали этот преступный шаг очередной попыткой Украины создать угрозу безопасному функционированию станции и запугать ее персонал. По мнению МИД, киевский режим строит иллюзии о возможности оказать давление на Москву и одновременно шантажирует западных партнеров для получения дополнительных финансов и вооружений.