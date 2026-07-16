В Крыму будут отключать мобильную связь на 16 часов в день
16 июля 202603:01
Денис Постольский
В Джанкое на севере Крыма ввели ограничения на использование мобильной связи, сообщают «Известия».
По данным министерства внутренней политики, информации и связи республики, работа сотовых сетей в городе будет обеспечиваться по специальному графику.
Мобильная связь и интернет будут доступны абонентам с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 мск.
Причины такого решения власти не называют.
Ранее стало известно, что в Крыму из-за энергокризиса улицы погрузятся во тьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Крыму будут отключать мобильную связь на 16 часов в день
- На бывшую главу Пушкинского музея пожаловались из-за слов о нерусском кокошнике
- СМИ: ВС РФ атакуют Киев и Харьковскую область
- Радиофобия: Сотовые операторы Татарстана демонтируют вышки из-за жалоб жителей
- Магазины предложено штрафовать за голые манекены
- Парфюм «Дух Анкориджа» может появиться в России.
- Аргентина обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2026
- Зеленский предложил депутатам кандидатуру нового премьера
- «Казанский стрелок» женился в колонии
- В МИД России прокомментировали гибель главного инженера ЗАЭС