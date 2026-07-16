В Крыму будут отключать мобильную связь на 16 часов в день

В Джанкое на севере Крыма ввели ограничения на использование мобильной связи, сообщают «Известия».

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По данным министерства внутренней политики, информации и связи республики, работа сотовых сетей в городе будет обеспечиваться по специальному графику.

Мобильная связь и интернет будут доступны абонентам с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 мск.

Причины такого решения власти не называют.

Ранее стало известно, что в Крыму из-за энергокризиса улицы погрузятся во тьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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