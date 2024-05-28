Зеленский: России передадут наработанные на саммите по Украине документы

Наработанные на конференции по Украине в Швейцарии документы передадут российской стороне. Об этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что три пункта — ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарная сфера — нужно детально разработать и передать российской стороне.