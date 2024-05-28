Зеленский: России передадут наработанные на саммите по Украине документы

Наработанные на конференции по Украине в Швейцарии документы передадут российской стороне. Об этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что три пункта — ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарная сфера — нужно детально разработать и передать российской стороне.

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Он добавил, что в зависимости от действий России, они будут переходить к другим пунктам. Если эти три пункта начнут работать, то и остальные тоже заработают.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов сообщал, что Швейцария не приглашала Россию на этот саммит. Он также отмечал, что Россия в любом случае не приняла бы участия, так как считает идею мирной конференции неприемлемой, поскольку она продвигает «формулу мира» игнорирующую российские интересы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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