СМИ: ВС РФ атакуют Киев и Харьковскую область
Вооруженные силы России атакуют Киев и Харьковскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
Удары наносятся ракетами «Искандер» и беспилотниками «Герань». Под ударом оказались военные объекты, склады и предприятия военно-промышленного комплекса.
По Киеву ударили не менее шести баллистических ракет, ещё несколько летели к целям. В городе прогремела серия мощных взрывов. Сообщается о пожарах в районе Дарницкой ТЭЦ, прилётах по Дарницкому депо и военным складам в Святошинском районе.
«Герани» атакуют Харьков и Киевскую область. В Дарницком районе также находится завод «Буревестник», связанный с производством радиолокационной техники и беспилотников.
Ранее мощные взрывы прогремели в Одессе и области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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