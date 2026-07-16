СМИ: ВС РФ атакуют Киев и Харьковскую область

Удары наносятся ракетами «Искандер» и беспилотниками «Герань». Под ударом оказались военные объекты, склады и предприятия военно-промышленного комплекса.

По Киеву ударили не менее шести баллистических ракет, ещё несколько летели к целям. В городе прогремела серия мощных взрывов. Сообщается о пожарах в районе Дарницкой ТЭЦ, прилётах по Дарницкому депо и военным складам в Святошинском районе.

«Герани» атакуют Харьков и Киевскую область. В Дарницком районе также находится завод «Буревестник», связанный с производством радиолокационной техники и беспилотников.

Ранее мощные взрывы прогремели в Одессе и области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

