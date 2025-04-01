Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

Эта поездка на Украину стала для нее девятой с начала специальной военной операции.

Ранее Бербок предложила ввести денежный сбор за обновление программного обеспечения смартфонов iPhone в качестве ответа на введенные США торговые пошлины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

