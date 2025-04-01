Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

Также в столице Украины она объявила о выделении €130 млн «в качестве гуманитарной помощи и средств стабилизации» для Украины.

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Эта поездка на Украину стала для нее девятой с начала специальной военной операции.

Ранее Бербок предложила ввести денежный сбор за обновление программного обеспечения смартфонов iPhone в качестве ответа на введенные США торговые пошлины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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