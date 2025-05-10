СМИ: Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отправились в Киев. Об этом пишет DPA.
По данным агентства, политики и премьер-министр Польши Дональд Туск 10 мая встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они обсудят вопросы дальнейшей поддержки Киева.
В совместном заявлении Мерц, Макрон и Стармер поддержали призыв президента США Дональда Трампа к полному прекращению огня на Украине на 30 дней. Они полагают, что это создаст «пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».
Ранее Киев посетила с необъявленным визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru