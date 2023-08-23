Штурмовые отряды ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении
Российские штурмовые отряды улучшили тактическое положение на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве рассказали, что штурмовики ВС РФ также вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности.
Российские силы отразили три атаки украинских штурмовых групп на донецком направлении, отметили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву тремя украинскими БПЛА самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru