Штурмовые отряды ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении

Российские штурмовые отряды улучшили тактическое положение на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

В оборонном ведомстве рассказали, что штурмовики ВС РФ также вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности.

Российские силы отразили три атаки украинских штурмовых групп на донецком направлении, отметили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву тремя украинскими БПЛА самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры