МВД: Мошенники арендуют WhatsApp школьников для звонков россиянам

Украинские преступные группы используют аккаунты российских школьников в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) для дистанционного телефонного мошенничества, не покидая территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Согласно данным ведомства, злоумышленники арендуют учетные записи несовершеннолетних за 4-8 долларов в час, используя их для массового обзвона россиян с целью хищения денежных средств. По данным МВД, на сегодняшний день в таких преступных схемах задействовано свыше 100 тысяч человек, а количество активных площадок, где совершается аренда аккаунтов, превышает 3 тысячи.