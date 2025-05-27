МВД: Мошенники арендуют WhatsApp школьников для звонков россиянам
Украинские преступные группы используют аккаунты российских школьников в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) для дистанционного телефонного мошенничества, не покидая территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Согласно данным ведомства, злоумышленники арендуют учетные записи несовершеннолетних за 4-8 долларов в час, используя их для массового обзвона россиян с целью хищения денежных средств. По данным МВД, на сегодняшний день в таких преступных схемах задействовано свыше 100 тысяч человек, а количество активных площадок, где совершается аренда аккаунтов, превышает 3 тысячи.
В ведомстве уточнили, что соучастники мошенников создают в мессенджерах специальные чаты, где происходит активация арендованных номеров. Один из таких чатов насчитывал до 5 тысяч участников.
Как следует из материалов, школьники, называемые «дропперами», могут зарабатывать на этой схеме до 80 тысяч рублей в месяц. Для получения доступа к «работе» подростки обязаны проходить идентификацию: записывать видео с паспортом, произносить личные данные и подтверждать фиктивную должность «финансового менеджера». МВД подчеркивает, что в этом случае несовершеннолетние становятся полноправными соучастниками преступлений, передает «Радиоточка НСН».
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