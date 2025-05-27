Медведев предостерег Трампа от эскалации с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что считает единственным действительно плохим исходом для мира начало Третьей мировой войны.

Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что «плохие вещи» могли бы произойти с Россией, если бы не его действия.

Трамп заявил, что спас Россию от «действительно плохих вещей»

По словам Медведева, он надеется, что американский лидер осознает масштаб возможных последствий.

Ранее в тот же день Трамп в своей социальной сети заявил, что Россия якобы «играет с огнем» и что без его вмешательства «произошло бы много плохих вещей», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:РоссияСШАДональд ТрампДмитрий Медведев

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