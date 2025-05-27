Медведев предостерег Трампа от эскалации с Россией

По словам Медведева, он надеется, что американский лидер осознает масштаб возможных последствий.

Ранее в тот же день Трамп в своей социальной сети заявил, что Россия якобы «играет с огнем» и что без его вмешательства «произошло бы много плохих вещей», передает «Радиоточка НСН».

