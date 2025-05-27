Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Евросоюз должен прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Об этом заявила на своей странице в социальной сети X министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Она отметила, что граждане России получили на 25% больше разрешений на въезд в ЕС в 2024 году, чем в 2023-м. Она добавила, что этот поток необходимо ограничить из соображений безопасности. Ее позицию поддержал глава МВД страны Рихардс Козловскис. Он предупредил Европу о том, что она якобы находится в состоянии гибридной войны с Россией и должна осознать масштабы угрозы.
МИД России пока не отреагировал на этот выпад. Его официальный представитель Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что страны Прибалтики регулярно занимаются переписыванием истории и чествуют бывших нацистов, разрушая советские памятники.
Ранее Ассоциация туроператоров России назвала чаще всего одобрявшие шенген россиянам страны в 2024 году, напоминает НСН.
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