Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Она отметила, что граждане России получили на 25% больше разрешений на въезд в ЕС в 2024 году, чем в 2023-м. Она добавила, что этот поток необходимо ограничить из соображений безопасности. Ее позицию поддержал глава МВД страны Рихардс Козловскис. Он предупредил Европу о том, что она якобы находится в состоянии гибридной войны с Россией и должна осознать масштабы угрозы.

МИД России пока не отреагировал на этот выпад. Его официальный представитель Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что страны Прибалтики регулярно занимаются переписыванием истории и чествуют бывших нацистов, разрушая советские памятники.

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала чаще всего одобрявшие шенген россиянам страны в 2024 году, напоминает НСН.

