«Я русский, но не чей-то актив»: Дуров ответил на обвинения в связях с Россией

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отверг утверждения о своей причастности к российским властям, заявив, что предпочел бы умереть, нежели стать чьим-либо активом. Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на «Форуме свободы» в Осло, организованном Human Rights Foundation.

«Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом», — сказал он.

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В ответ на вопрос о возможных связях с российским государством, Дуров подчеркнул, что подобные обвинения исходят от людей, плохо осведомленных как о нем самом, так и о значении, которое сыграли его проекты VK и Telegram в деле защиты свободы слова в Восточной Европе.

Выступление основателя Telegram состоялось дистанционно, так как французский суд, по сообщениям организаторов, отказал Дурову в возможности лично присутствовать на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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