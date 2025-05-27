«Я русский, но не чей-то актив»: Дуров ответил на обвинения в связях с Россией

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отверг утверждения о своей причастности к российским властям, заявив, что предпочел бы умереть, нежели стать чьим-либо активом. Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на «Форуме свободы» в Осло, организованном Human Rights Foundation.

«Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом», — сказал он.