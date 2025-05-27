«Я русский, но не чей-то актив»: Дуров ответил на обвинения в связях с Россией
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отверг утверждения о своей причастности к российским властям, заявив, что предпочел бы умереть, нежели стать чьим-либо активом. Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на «Форуме свободы» в Осло, организованном Human Rights Foundation.
«Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом», — сказал он.
В ответ на вопрос о возможных связях с российским государством, Дуров подчеркнул, что подобные обвинения исходят от людей, плохо осведомленных как о нем самом, так и о значении, которое сыграли его проекты VK и Telegram в деле защиты свободы слова в Восточной Европе.
Выступление основателя Telegram состоялось дистанционно, так как французский суд, по сообщениям организаторов, отказал Дурову в возможности лично присутствовать на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».
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