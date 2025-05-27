Глава МИД Германии анонсировал ужесточение санкций ЕС против России

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о намерении Европейского союза усилить санкционное давление на Россию. По его словам, страны ЕС продолжат ужесточение ограничительных мер в координации с США, которые, по его утверждению, также готовы расширять санкции.

Вадефуль подчеркнул, что давление на Москву должно сохраняться до тех пор, пока она не согласится на «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта в Украине.