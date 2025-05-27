Глава МИД Германии анонсировал ужесточение санкций ЕС против России

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о намерении Европейского союза усилить санкционное давление на Россию. По его словам, страны ЕС продолжат ужесточение ограничительных мер в координации с США, которые, по его утверждению, также готовы расширять санкции.

Вадефуль подчеркнул, что давление на Москву должно сохраняться до тех пор, пока она не согласится на «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта в Украине.

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Министр сделал заявление накануне рабочей поездки в Вашингтон, запланированной на 28 мая. В ходе визита он встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

Среди ключевых тем переговоров — ситуация на Украине, обострение в секторе Газа, а также торговые разногласия между ЕС и США. Визит Вадефуля рассматривается как подготовка к поездке канцлера ФРГ Фридриха Мерца в США, где тот намерен провести переговоры с президентом Дональдом Трампом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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