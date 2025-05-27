Орбан заявил о росте кибермошенничества с украинским следом в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об увеличении числа случаев кибермошенничества в стране, подчеркнув, что значительная часть подобных преступлений осуществляется злоумышленниками украинского происхождения. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном накануне заседания правительства.
По словам Орбана, в последнее время в стране фиксируется рост банковского мошенничества и хакерских атак, в том числе со стороны украинских преступных группировок. Он подчеркнул, что в ряде случаев мошенники получают доступ к сбережениям граждан через единичное нажатие на вредоносную ссылку.
По оценкам властей, ежегодный ущерб от таких действий достигает 8 миллиардов форинтов (около 22,5 миллиона долларов).
Глава венгерского правительства также напомнил, что недавно была пресечена деятельность преступной сети из 19 человек, которую, по его словам, связывают с украинской организованной преступностью. В связи с этим Орбан анонсировал рассмотрение дополнительных мер по борьбе с кибермошенничеством на ближайшем заседании кабинета министров, передает «Радиоточка НСН».
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