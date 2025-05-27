Air Serbia получила допуск к перелетам в Китай через Россию

Air Serbia получила от Росавиации разрешение на использование транссибирского маршрута для регулярных рейсов из Белграда в Шанхай. Об этом говорится в официальной переписке между авиационными властями России и Сербии, фрагментами которой поделилось российское ведомство.

Стороны договорились предоставить сербскому перевозчику право пролета через воздушное пространство России по Транссибирскому коридору, что позволит значительно сократить время полёта на дальневосточном направлении.

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По данным сервиса Flightradar24, ранее рейсы Air Serbia по маршруту Белград — Шанхай проходили в обход России — через Болгарию, Грузию, Азербайджан и Казахстан, что увеличивало продолжительность перелета до более чем 10 часов.

В ответ на санкции, введенные ЕС, США и Канадой в феврале 2022 года, Россия закрыла свое небо для авиакомпаний 36 государств. В условиях ограничений доступ к российскому воздушному пространству остается преимущественно у перевозчиков из дружественных стран, включая Китай, чьи авиалинии усилили присутствие в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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