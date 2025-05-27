Air Serbia получила допуск к перелетам в Китай через Россию
Air Serbia получила от Росавиации разрешение на использование транссибирского маршрута для регулярных рейсов из Белграда в Шанхай. Об этом говорится в официальной переписке между авиационными властями России и Сербии, фрагментами которой поделилось российское ведомство.
Стороны договорились предоставить сербскому перевозчику право пролета через воздушное пространство России по Транссибирскому коридору, что позволит значительно сократить время полёта на дальневосточном направлении.
По данным сервиса Flightradar24, ранее рейсы Air Serbia по маршруту Белград — Шанхай проходили в обход России — через Болгарию, Грузию, Азербайджан и Казахстан, что увеличивало продолжительность перелета до более чем 10 часов.
В ответ на санкции, введенные ЕС, США и Канадой в феврале 2022 года, Россия закрыла свое небо для авиакомпаний 36 государств. В условиях ограничений доступ к российскому воздушному пространству остается преимущественно у перевозчиков из дружественных стран, включая Китай, чьи авиалинии усилили присутствие в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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