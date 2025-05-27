Air Serbia получила допуск к перелетам в Китай через Россию

Air Serbia получила от Росавиации разрешение на использование транссибирского маршрута для регулярных рейсов из Белграда в Шанхай. Об этом говорится в официальной переписке между авиационными властями России и Сербии, фрагментами которой поделилось российское ведомство.

Стороны договорились предоставить сербскому перевозчику право пролета через воздушное пространство России по Транссибирскому коридору, что позволит значительно сократить время полёта на дальневосточном направлении.