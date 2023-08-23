Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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«Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом», — заявили в ведомстве.

Дрон был уничтожен, разрушений не зафиксировано. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву тремя украинскими БПЛА самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаПВОМинобороныБеспилотникиБелгородская область

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