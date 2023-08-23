Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
23 августа 202312:16
Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом», — заявили в ведомстве.
Дрон был уничтожен, разрушений не зафиксировано. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву тремя украинскими БПЛА самолетного типа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru