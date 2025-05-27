В Госдепе отвергли сообщения о разочаровании Трампа в России
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что последние резкие высказывания президента Дональда Трампа о России не следует воспринимать как проявление разочарования.
По ее словам, президент открыто выражает свое мнение и руководит мирными усилиями в разных регионах, что заслуживает серьезного внимания со стороны Москвы.
Ранее во вторник Трамп в своей соцсети обвинил Россию в том, что она «играет с огнем», и заявил, что если бы не он, с Россией уже произошло бы много «очень плохих вещей».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ подчеркнул, что единственной действительно плохой вещью может стать Третья мировая война, и выразил надежду, что Трамп это понимает, передает «Радиоточка НСН».
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