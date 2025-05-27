Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке
Неизвестный подбросил ядовитые таблетки рысям и леопарду в Московском зоопарке. Об этом заявила его директор Светлана Акулова.
Отравляющие вещества были найдены во время осмотра вольера. Сотрудники обнаружили, что их закинули к животным через пространство между ограждениями. Этот момент был зафиксирован на камерах видеонаблюдения.
По словам Акуловой, это доказывает, что было совершено покушение на жизнь хищников. Она отметила, что их обследуют ветеринары, а меры безопасности будут усилены. Отмечается, что о происшествии были проинформированы сотрудники полиции. Подозреваемому грозит обвинение по 245 статье УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание за это правонарушение — пять лет тюрьмы.
Ранее в Благовещенске был задержан живодер, убивший собаку, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Air Serbia получила допуск к перелетам в Китай через Россию
- Глава МИД Германии анонсировал ужесточение санкций ЕС против России
- Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке
- Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам
- Медведев предостерег Трампа от эскалации с Россией
- МВД: Мошенники арендуют WhatsApp школьников для звонков россиянам
- Орбан заявил о росте кибермошенничества с украинским следом в Венгрии
- Мирный план США не понравился ни России, ни Украине
- «Я русский, но не чей-то актив»: Дуров ответил на обвинения в связях с Россией
- Юрист предупредил, какие гаджеты запрещены на ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru