Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке

Отравляющие вещества были найдены во время осмотра вольера. Сотрудники обнаружили, что их закинули к животным через пространство между ограждениями. Этот момент был зафиксирован на камерах видеонаблюдения.

По словам Акуловой, это доказывает, что было совершено покушение на жизнь хищников. Она отметила, что их обследуют ветеринары, а меры безопасности будут усилены. Отмечается, что о происшествии были проинформированы сотрудники полиции. Подозреваемому грозит обвинение по 245 статье УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание за это правонарушение — пять лет тюрьмы.

Ранее в Благовещенске был задержан живодер, убивший собаку, напоминает НСН.

