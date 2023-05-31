Штаб ГУР Украины прикрывали российскими пленными
Здание штаба военной разведки украинских Вооруженных сил в Киеве защищали российскими пленными, сообщил «МК» бывший украинский депутат Олег Царев.
Ранее появилась версия о том, что беспилотники, которые атаковали 30 мая Москву — ответ Киева на удары российских военных по базе Главного управления разведки Минобороны Украины, по которому якобы был нанесен удар.
«Да, это вполне законная военная цель. На острове нет жилых зданий рядом со штабом ГУР», — сообщил Царев. По его словам, на базе могут находиться личные данные завербованных агентов и другие полезные документы.
«Насколько я знаю, от ударов воздерживались, потому что там ГУР держало российских военнопленных, как бы прикрываясь ими», — отметил экс-парламентарий.
Ранее Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки дронов на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru