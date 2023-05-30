Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки дронов на Москву
Атакой беспилотников на Москву украинские власти пытаются скрыть недавние поражения на фронте. Такое мнение высказали читатели издания Financial Times, сообщает РИА Новости.
По мнению комментаторов, атака дронов на Москву предназначена для западной аудитории и самих украинцев. Их пытаются отвлечь от поражения ВСУ в Артемовске (Бахмут), предположили читатели.
Комментаторы также обратили внимание, что Киев так и не начал контрнаступление, а силы противовоздушной обороны украинской армии уничтожены.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело о возможной госизмене Зеленского и его команды, передает «Радиоточка НСН».
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