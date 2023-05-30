Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки дронов на Москву

По мнению комментаторов, атака дронов на Москву предназначена для западной аудитории и самих украинцев. Их пытаются отвлечь от поражения ВСУ в Артемовске (Бахмут), предположили читатели.

Комментаторы также обратили внимание, что Киев так и не начал контрнаступление, а силы противовоздушной обороны украинской армии уничтожены.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело о возможной госизмене Зеленского и его команды, передает «Радиоточка НСН».

