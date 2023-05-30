Собянин: жителям поврежденных беспилотниками домов оказали помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что жителям поврежденных в результате атаки дронов домов оказали необходимую помощь.

СКР: по факту атаки беспилотников на Москву заведено уголовное дело

«К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС», - написал градоначальник.

По его словам, специалисты продолжают обходить жителей пострадавших домов. Социальные службы остаются на связи с людьми, подчеркнул мэр.

Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры