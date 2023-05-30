Собянин: жителям поврежденных беспилотниками домов оказали помощь
30 мая 202320:59
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что жителям поврежденных в результате атаки дронов домов оказали необходимую помощь.
«К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС», - написал градоначальник.
По его словам, специалисты продолжают обходить жителей пострадавших домов. Социальные службы остаются на связи с людьми, подчеркнул мэр.
Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru