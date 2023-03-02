Шольц: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
Германия и США при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.
Он отметил, что Берлин и Вашингтон сходятся во мнении, что альянс не должен становиться участником конфликта на Украине.
Российская сторона неоднократно заявляла о том, что НАТО фактически участвует в противостоянии, поставляя Киеву свое вооружение. Любые грузы для Киева в МИД РФ назвали законной целью российских военных.
Российский лидер Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и главой правительства ФРГ Олафом Шольцем, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru