Шольц: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине

Германия и США при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

Он отметил, что Берлин и Вашингтон сходятся во мнении, что альянс не должен становиться участником конфликта на Украине.

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Российская сторона неоднократно заявляла о том, что НАТО фактически участвует в противостоянии, поставляя Киеву свое вооружение. Любые грузы для Киева в МИД РФ назвали законной целью российских военных.

Российский лидер Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и главой правительства ФРГ Олафом Шольцем, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТОШольц
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