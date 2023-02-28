Песков: Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем
Российский лидер Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и главой правительства ФРГ Олафом Шольцем, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это случится, если беседы помогут Москве мирно достигнуть собственных целей. Пресс-секретарь напомнил, что Париж и Берлин косвенно участвуют в боевых действиях на стороне Украины, что ставит под сомнение их посреднический потенциал в переговорах.
Также, по словам Пескова, положение дел на Украине не дает возможности надеяться на прекращение специальной военной операции
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Вильфанд сообщил, какой будет погода в первый день весны
- СМИ: Илон Маск снова оказался самым богатым человеком на Земле
- Песков: Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем
- Конгрессвуман: Байден нарушил конституцию из-за помощи ВСУ
- Песков сообщил, что мешает прекращению спецоперации
- Месси назван лучшим футболистом года по версии ФИФА
- Москва назвала условие для возвращения к переговорам по ДСНВ
- Депутаты Госдумы изучат ситуацию с задержанием подростков из «ЧВК Редан»
- Песков не исключил возможность переговоров с альтернативными силами Украины
- ВСУ за год запустили по ДНР более 230 ракет из HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru