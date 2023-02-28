Песков: Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем

Российский лидер Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и главой правительства ФРГ Олафом Шольцем, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков не исключил возможность переговоров с альтернативными силами Украины

По его словам, это случится, если беседы помогут Москве мирно достигнуть собственных целей. Пресс-секретарь напомнил, что Париж и Берлин косвенно участвуют в боевых действиях на стороне Украины, что ставит под сомнение их посреднический потенциал в переговорах.

Также, по словам Пескова, положение дел на Украине не дает возможности надеяться на прекращение специальной военной операции

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Президент РФЭммануэль МакронШольцВладимир Путин
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