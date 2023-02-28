Песков: Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем

По его словам, это случится, если беседы помогут Москве мирно достигнуть собственных целей. Пресс-секретарь напомнил, что Париж и Берлин косвенно участвуют в боевых действиях на стороне Украины, что ставит под сомнение их посреднический потенциал в переговорах.

Также, по словам Пескова, положение дел на Украине не дает возможности надеяться на прекращение специальной военной операции

