Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 66 тысяч человек
5 сентября 202312:01
Украинская армия потеряла свыше 66 тысяч солдат с начала контрнаступления, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Согласно данным министерства обороны, потери в технике у противника за этот период составили 7600 единиц.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - цитирует Шойгу официальный Telegram-канал военного ведомства.
Накануне Сергей Шойгу допустил совместные военные учения России и Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru