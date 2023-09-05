Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 66 тысяч человек

Украинская армия потеряла свыше 66 тысяч солдат с начала контрнаступления, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Согласно данным министерства обороны, потери в технике у противника за этот период составили 7600 единиц.

«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - цитирует Шойгу официальный Telegram-канал военного ведомства.

﻿Накануне Сергей Шойгу допустил совместные военные учения России и Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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