«У нас учения на Украине»: Шойгу ответил на вопрос об учениях «Запад-2023»

В 2023 году учения «Запад» не состоятся, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, в этом году у нас учения на Украине», - сказал Шойгу.

Учения «Запад» - это совместные стратегические учения России и Белоруссии. В 2021 они прошли с 10 по 15 сентября, в них приняли участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 боевых кораблей.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УченияСергей ШойгуМинобороны РФ

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