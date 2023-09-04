«У нас учения на Украине»: Шойгу ответил на вопрос об учениях «Запад-2023»
4 сентября 202317:22
В 2023 году учения «Запад» не состоятся, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
«Нет, в этом году у нас учения на Украине», - сказал Шойгу.
Учения «Запад» - это совместные стратегические учения России и Белоруссии. В 2021 они прошли с 10 по 15 сентября, в них приняли участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 боевых кораблей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru