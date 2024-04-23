Шойгу: В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы С-500

Комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения поступят на вооружение ВС РФ в 2024 году, анонсировал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Минобороны России сообщило об освобождении Новомихайловки в ДНР

Также в этом году ВС РФ получат первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Кроме того, российские войска получат радиолокационные станции нового поколения.

По словам министра обороны РФ, комплексы «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации, поэтому в этом году их поставки будут увеличены вдвое.

Ранее Шойгу представили на полигоне Московского военного округа перспективный боевой беспилотник, способный дистанционно минировать местность, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Сергей ШойгуСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры