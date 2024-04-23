Шойгу: В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы С-500

Также в этом году ВС РФ получат первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Кроме того, российские войска получат радиолокационные станции нового поколения.

По словам министра обороны РФ, комплексы «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации, поэтому в этом году их поставки будут увеличены вдвое.

Ранее Шойгу представили на полигоне Московского военного округа перспективный боевой беспилотник, способный дистанционно минировать местность, отмечает RT.

