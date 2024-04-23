Шойгу: В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы С-500
Комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения поступят на вооружение ВС РФ в 2024 году, анонсировал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Также в этом году ВС РФ получат первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Кроме того, российские войска получат радиолокационные станции нового поколения.
По словам министра обороны РФ, комплексы «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации, поэтому в этом году их поставки будут увеличены вдвое.
Ранее Шойгу представили на полигоне Московского военного округа перспективный боевой беспилотник, способный дистанционно минировать местность, отмечает RT.
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