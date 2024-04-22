В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении порядка 410 военнослужащих ВСУ за сутки. Кроме того, российские средства ПВО сбили 240 украинских беспилотников.

Группировка войск «Днепр» поразила три бригады ВСУ, а группировка «Запад» отразила четыре контратаки «азовцев» (террористическая организация, запрещена в России) у Григоровки в ДНР.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска достигли «реального успеха» в Авдеевке, напоминает RT.

