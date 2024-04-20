Минобороны: Шойгу представили дрон для дистанционного минирования местности
Министру обороны Сергею Шойгу представили на полигоне Московского военного округа перспективный боевой беспилотник, способный дистанционно минировать местность. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве указали, что министру представили линейку различных БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, в том числе перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами. Аппарат, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости, может использовать различные типы боеприпасов в зависимости от поставленных задач.
Благодаря повышенной помехозащищенности каналов управления и передачи данных такой дрон можно применять в условиях постановки помех противником. Квадрокоптер отличается простотой эксплуатации, удобным интерфейсом, и на подготовку операторов такого типа дронов требуется две недели.
«Руководитель предприятия доложил министру... о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий», — добавили в Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru