Минобороны: Шойгу представили дрон для дистанционного минирования местности

В ведомстве указали, что министру представили линейку различных БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, в том числе перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами. Аппарат, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости, может использовать различные типы боеприпасов в зависимости от поставленных задач.

Благодаря повышенной помехозащищенности каналов управления и передачи данных такой дрон можно применять в условиях постановки помех противником. Квадрокоптер отличается простотой эксплуатации, удобным интерфейсом, и на подготовку операторов такого типа дронов требуется две недели.

«Руководитель предприятия доложил министру... о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий», — добавили в Минобороны.

