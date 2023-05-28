В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили три украинские ракеты Storm Shadow. Об этом заявили в Минобороны РФ.

МО РФ: ПВО перехватила две крылатые ракеты «Storm Shadow», 19 РСЗО HIMARS и две ракеты HARM

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении ведомства.

Сбиты четыре украинских беспилотника. Дроны перехватили в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области и Копани Запорожской области.

Украинская армия 26 мая обстреляла Мариуполь в Донецкой республике. По данным СМИ, удар нанесли дальнобойными ракетами Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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