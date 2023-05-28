В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Песков: слова сенатора Грэма об «инвестициях в смерть русских» позорят США

Алиев: Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван вновь не изменит свою позицию

Варшавер: режиссера Глеба Панфилова могут на следующей неделе перевести на реабилитацию

На музыкальный конкурс «Молодые Ветра» поступило уже более 3300 заявок на участие

МЧС: ливень, град и сильный ветер ожидаются на Кубани