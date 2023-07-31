Шойгу: Приняты меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

В России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления.

Песков: В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы

Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность режима, Киев занимается терроризмом, атакуя дронами город и область. Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобные атаки он назвал актами отчаяния. Он добавил, что городская безопасность усилена, и силовики предпринимают все для того, чтобы минимизировать риски от этих ударов.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника. Кадрами поделился Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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