Шойгу: Приняты меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность режима, Киев занимается терроризмом, атакуя дронами город и область. Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобные атаки он назвал актами отчаяния. Он добавил, что городская безопасность усилена, и силовики предпринимают все для того, чтобы минимизировать риски от этих ударов.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника. Кадрами поделился Telegram-канал «Радиоточка НСН».

