Песков: В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы

«Насколько мне известно, нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Накануне украинские беспилотники атаковали Москву и Крым, в столичный регион направили три дрона. В частности, один БПЛА врезался в одну из башен «Москва-сити», еще два упали на территории делового центра. Кроме того, один дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Подмосковья.

При этом Крым атаковали 25 летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

