Песков: В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
Повышения уровня террористической угрозы в Москве и Московской области не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Накануне украинские беспилотники атаковали Москву и Крым, в столичный регион направили три дрона. В частности, один БПЛА врезался в одну из башен «Москва-сити», еще два упали на территории делового центра. Кроме того, один дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Подмосковья.
При этом Крым атаковали 25 летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru