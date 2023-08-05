Шойгу представил к присвоению звания Героя России экипаж танка «Алеша»

Минобороны уточнило, что бойцы уничтожили в том бою восемь единиц техники ВСУ. Отмечается, что в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б. При этом в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с десантом.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 30 июля поручил наградить экипаж танка, который остановил колонну в Запорожской области. По его словам, командир дивизии, за которой числится танк и экипаж, участвовал в освобождении населенных пунктов ДНР, сообщает «Радиоточка НСН».

