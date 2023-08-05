Шойгу представил к присвоению звания Героя России экипаж танка «Алеша»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению званий Героев России экипаж танка «Алеша», который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Минобороны уточнило, что бойцы уничтожили в том бою восемь единиц техники ВСУ. Отмечается, что в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б. При этом в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с десантом.
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 30 июля поручил наградить экипаж танка, который остановил колонну в Запорожской области. По его словам, командир дивизии, за которой числится танк и экипаж, участвовал в освобождении населенных пунктов ДНР, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru