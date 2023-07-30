Пушилин: экипаж остановившего колонну ВСУ танка представят к награде

Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который остановил колонну украинской бронетехники в Запорожской области.

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Пушилин рассказал, что один танк смог остановить колонну из восьми единиц западной техники. По его словам, командир дивизии, за которой числится танк и экипаж, участвовал в освобождении населенных пунктов ДНР.

«Считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российский танк в одном бою уничтожил семь единиц украинской бронетехники. Еще несколько поражено артиллерией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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