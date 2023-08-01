«Мы восхищены»: Кремль наградит экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

В Кремле видели кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники украинских военных и остались в восхищении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

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Он выразил уверенность, что экипаж танка будет награжден. По словам Пескова, такой героизм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.

Ранее сообщалось, что российский танк в одном бою уничтожил семь единиц украинской бронетехники. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 30 июля поручил наградить экипаж танка, который остановил колонну в Запорожской области. По его словам, командир дивизии, за которой числится танк и экипаж, участвовал в освобождении населенных пунктов ДНР, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияУкраинаВоенныеДмитрий Песков

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