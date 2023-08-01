Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который героически отразил атаку бронегруппы ВСУ на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что экипаж российского танка представлен к наградам за проявленное мужество и героизм.
В Кремле видели кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники украинских военных и остались в восхищении. Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, такой героизм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.
Ранее сообщалось, что российский танк в одном бою уничтожил семь единиц украинской бронетехники. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 30 июля поручил наградить экипаж танка, который остановил колонну в Запорожской области. По его словам, командир дивизии, за которой числится танк и экипаж, участвовал в освобождении населенных пунктов ДНР, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru