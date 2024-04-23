Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили уже почти полмиллиона военнослужащих

Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили уже почти полмиллиона военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу: В Минобороны появится научно-производственный центр БПЛА и роботов

Глава оборонного ведомства отметил, что российские военные освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. ВС РФ также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, сказал Шойгу.

Российские войска также повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на территории Украины.

Ранее Шойгу представили на полигоне Московского военного округа перспективный боевой беспилотник, способный дистанционно минировать местность, отмечает RT. Министру представили линейку различных БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, в том числе перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияСергей ШойгуМинобороны РФ

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