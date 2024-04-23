Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили уже почти полмиллиона военнослужащих
Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили уже почти полмиллиона военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства отметил, что российские военные освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. ВС РФ также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, сказал Шойгу.
Российские войска также повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на территории Украины.
Ранее Шойгу представили на полигоне Московского военного округа перспективный боевой беспилотник, способный дистанционно минировать местность, отмечает RT. Министру представили линейку различных БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, в том числе перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru