Шойгу: В Минобороны появится научно-производственный центр БПЛА и роботов

Научно-производственный центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

В министерстве сообщили, что Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники, а также стрелковое оружие. Глава Минобороны объявил о решении сформировать «научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов».

«Центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

