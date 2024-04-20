Шойгу: В Минобороны появится научно-производственный центр БПЛА и роботов
Научно-производственный центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
В министерстве сообщили, что Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники, а также стрелковое оружие. Глава Минобороны объявил о решении сформировать «научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов».
«Центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru